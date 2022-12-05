Düzce'de konteyner kurulumu sürüyor

Depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye şimdiye kadar 328 konteyner kurulumu yapıldı.

Düzce'de, 23 Kasım gecesi yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Birçok ilden de hisedilen sarsıntı, bölgede birçok binaya ağır hasar verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Tüm imkanlar seferber edildi

Evlerine giremeyen depremzedeler için ise AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği bölgeye şimdilerde konteyner kurulumu yapılıyor.

328 konteyner kuruldu

Kent merkezi, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde şu ana kadar 328 konteynerin kurulumu gerçekleştirildi.

Sevkiyatı devam eden konteynerlerin kurulumları, talepler doğrultusunda yapılacak.

"Vatandaşların evlerinin önlerine konteyner yerleştirildi"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, konteyner yaşam alanlarında altyapı ve çevre düzenlemelerinin devam ettiğini söyledi.

AA'nın aktarımına göre; Demircan, konteyner kente vatandaşların en kısa sürede taşınacağını söyledi.

Gölyaka'da 28 konaklama ve 2 idari olmak üzere toplamda 30 konteynerin kurulduğunu aktaran Demircan, "Köylere, isteyen vatandaşların evlerinin önlerine konteyner yerleştirildi." dedi.

"Toplu alanlarda ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Demircan, evleri yıkılan ya da yıkılacak vatandaşların kira yardımı aldığını aktararak, "Konteyner ihtiyacı olanların da konteyner kentler kurarak toplu alanlarda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.