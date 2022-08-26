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Edirne'de Selimiye'nin silüetini bozacak yapılara imar izni yok

Edirne'de Selimiye'nin silüetini bozacak yapılara imar izni yok

Edirne'nin sembolü olan Selimiye caminin şehrin merkezinde görünür olması için etrafında yüksek katlı dikey binaların yapılmasına izin verilmiyor.