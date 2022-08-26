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    Edirne'de Selimiye'nin silüetini bozacak yapılara imar izni yok

    Edirne'nin sembolü olan Selimiye caminin şehrin merkezinde görünür olması için etrafında yüksek katlı dikey binaların yapılmasına izin verilmiyor.
    • 26.08.2022 - 14:36
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    Edirne'de Selimiye'nin silüetini bozacak yapılara imar izni yok

    Edirne'de Selimiye'nin görselliğinin korunması için çalışmalar yapılıyor. Amaç Selimiye'nin ve şehrin tarihi silüetini korumak.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Selimiye'nin kentin en önemli simgesi olduğunu belirtti.

    Binalar için bölgelere göre yükseklik sınırı uygulanıyor

    Gürkan, kent genelindeki binalar için bölgelere göre yükseklik sınırı belirlendiğini dile getirdi.

    "8 yıldır hiç bir yapıya izin yok"

    AA'nın haberine göre, Gürkan, son 8 yılda Selimiye'nin silüetini bozacak hiçbir yapıya izin verilmediğine işaret etti.

    Selimiye


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