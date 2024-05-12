Edirne'de 'tiny house' ve kaçak yapılara izin verilmeyecek Edirne'de tarım arazilerini korumak için giderek artan hukuka aykırı "tiny house" uygulamaları ve kaçak yapılara izin verilmeyeceği açıklandı.

AA

Koronavirüs salgınının ardından, izole alanlarda yaşamak isteyenlerin tercih ettiği küçük ev anlamına gelen "tiny house"lar Türkiye'de giderek yaygınlaştı.

Ancak tarım arazilerinin üzerine gelişi güzel kurularak üretimi olumsuz etkileyen bu oluşum tepki çekmeye başladı.

Edirne'de yasaklandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla "tiny house" ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi.

Vali açıklama yaptı

Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulunan Sezer, açıklamalarda bulundu.

Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

Açıklamayı yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, tarım arazisine yapılan küçük evlerin bazılarının önüne havuz yapılarak amacı dışında kullanıldığını belirtti.

"Bu hafta 40 tane kaldırdık"

Tiny house yapılarının giderek arttığını ve amacı dışında kullanılmaya başlandığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor. Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

"Sağlıksız yapılaşmaya izin yok"

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var.

"Kanun belli"

Saros körfezindeki muhtarlara seslenen Vali Sezer, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Zaten yıktığınız kişiler de mahkemeye gidiyorlar; yürütmeyi durdurma alıyorlar. Sonra itiraz ediyoruz, çünkü kanun belli. Adam getirip ruhsatsız yapı yapıyor oraya. Bir de köylümüzün orada alın teri var, emeği var. Yıllardır o tarlasını ekiyor.

"Kesinlikle yapıma izin vermeyeceğiz"

Kooperatif adı altında geliyor birisi; orada üç kuruşa satın alıyor, 100 kuruşa başkalarına parçalayıp veriyor. Bu da çok iyi değil. Bunlarla ilgili olarak muhtarlarımız orada duracak, yapılan yerde jandarmamız gelecek, özel idaremiz gelecek kesinlikle yapıma izin vermeyeceğiz.

"İş yapıldıktan sonra yıkmak zor ama yıkıyoruz"

İş yapıldıktan sonra yıkmak zor ama yıkıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Ama onun başında duracaksınız. Geçen günlerde muhtarlarımızla birer hafta arayla gezdik. Bir tane vardı. Bir baktım kırk tane olmuş. Nasıl yapılıyor bunlar?”

Valilik daha önce de soruna dikkat çekti

Bu Edirne Valiliği'nin tiny houselarla ilgili ilk açıklaması değil. Valilik geçen yıl da artan soruna dikkat çekerek, özellikle sahil bandına yakın kırsal alanlardaki tarımsal arazilerdeki ortak yapılaşmaya dikkat çekmişti.

Geçen yıl da küçük evlerin barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde bir takım çalışmalar yapıldığı ve sosyal medya üzerinden kooperatif hisse satışı gibi yasadışı usullerin denendiği tespit edilmişti.

Mühürleme işlemi ve idari para cezası uygulandı

Keşan ilçesinin sınırları içerisinde Danişment Köyü, Gökçetepe Köyü'nde tarla vasıflı taşınmazlarda tespit edilen uygulamalar hakkında valilikçe mühürleme işlemi ve idari para cezası uygulaması yapılmış ve Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Sıkı denetimler yapılıyor, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor"

Edirne Valiliği denetimlerin süreceğine yönelik şu uyarıda bulunmuştu:

Tarım alanlarımızın korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına bu ve benzeri uygulamalara ilişkin denetimlerimiz sıkı bir şekilde yapılmakta olup, bu tür yasadışı girişimler karşısında mağduriyet yaşamamak adına vatandaşlarımızın yetkili kurumlardan bilgi edinmesi ve dikkatli olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)