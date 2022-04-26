Elazığ depreminin ardından kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Kentte 2 yıl önce yaşanan depremin ardından zarara uğrayan fazla sayıda konut için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, tüm hızıyla sürdürülüyor.

2020 yılında Elazığ'da yaşanan depremin ardından, kentsel dönüşüm çalışmaları hızla başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise Merkez Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutları gezdi.

Depremde 24 bin konut zarara uğradı

Gürgen, 2020'de Elazığ'da meydana gelen iki depremde 24 bin konut, 1800 iş yeri, 2 bin 200 ahırın ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını anımsatırken, depremin ardından yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Gürgen, bakanlık, AFAD ve TOKİ olarak bunları yenilemekle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiklerini de konuşmasına ekledi.

Gürgen, bugüne kadar 24 bin 900 konutun inşaatına başladıklarını, bunlardan 19 bin 174'ünü, 1300 ticarethaneden de 1130'u teslim ettiklerini belirtti.

"7 okulun teslimatı yapıldı"

Depremde okul ve camilerin de hasar gördüğünü hatırlatan Gürgen, şöyle konuştu:

"İnşaatı devam edenlerle birlikte 7 okulun teslimatı yapıldı. Artık öğrencilerimiz olabilecek en şiddetli depremlerde bile güvenlikle eğitimlerine, öğrenimlerine devam edebilecek. 9 yeni camimizin inşaatı bitti.

"Elazığ'da deprem olduğunda cemaat zarar görmeyecek"

Artık Elazığ'da bir deprem olduğunda 9 camide ve inşaatı devam eden 3 camide ibadet eden cemaat inşallah hiç zarar görmeyecek. Bunların minareleri yıkılmayacak. Vatandaşımız güvenli bir şekilde hem konutlarında yaşayacak hem iş yerlerinde ticari faaliyet yürütecek, aynı zamanda yavrularımız, çocuklarımız okullarında güvenli bir şekilde öğrenimlerini görecekler, vatandaşlarımız da ibadetlerini sağlam ve güvenli camilerde yapacaklar."





"Elazığ depremden sonra baştan aşağı yenilendi"

Gürgen, Elazığ'da bugün itibarıyla 30 bin bağımsız bölümün yenilendiğini ifade etti. Depremin ardından Elazığ'ın baştan aşağı yenilendiğine dikkati çeken Gürgen, şöyle devam etti:

"Elazığ'da çok ciddi bir dönüşüm var. 2020'de yaşanan o depremden sonra Elazığ baştan aşağı yenilenmiş oldu. Elbette depremler, bu fay hareketleri tekrar olacak. Ama biz ümit ediyoruz ki bu kadar hızlı bir dönüşümden sonra artık Elazığ'daki afetler, depremler felaket olmayacak.

"Devletin gayretli çalışmalarının sonucunda elde edilen başarı"

İnşallah burada artık vatandaşlarımızın can kayıplarını yaşamayacağız. Devletin, belediyenin gerçekten çok büyük ve gayretli çalışmaların sonucunda elde edilmiş bir başarı aslında."

"Evler planlı projeli yapılmış, memnunuz"

Vatandaşlardan Abdulgani Çetinkaya da depremden önce de aynı mahallede oturduklarını anlatarak, "Depremde evimiz yıkıldı. Devletimizden Allah razı olsun evlerimizi yaptılar, bize teslim ettiler ve şu an oturuyoruz. Evler planlı, projeli yapılmış, memnunuz." ifadelerini kullandı.