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    Elazığ'da 14 bin 556 deprem konutu teslim edildi

    Bölgede depremzede vatandaşlar için konut yapımı devam ederken yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi hedefleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:31
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    Elazığ'da 14 bin 556 deprem konutu teslim edildi

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti.

    Depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bin 466 kişi ise yaralandı.

    Yaşanan afetin etkisiyle 4 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

    4 KONTEYNER KENTTE 2 BİN 809 ADET KONTEYNER KURULDU

    Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken devletin yaptığı çalışmalar kapsamında ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu.

    Elazığ da 14 bin 556 deprem konutu teslim edildi #1

    TOPLAM 24 BİN 479 KONUT YAPILDI

    Depremin ardından 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 24 bin 479 konut yapıldı. Öte yandan bin 316 işyerinin yapılması da planlandı.

    YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

    Bugüne kadar 14 bin 556 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Geri kalan konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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