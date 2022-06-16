2020’de yaşanan depremlerin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, evleri yıkılan ve ağır hasar görenler için inşa edilen 164 konutun kura çekimi yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerin açtıkları yaralar, devlet eliyle sarılıyor…

Depremde evleri yıkılan depremzedeler için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor…

AA’nın haberine göre; merkez ve ilçelere bağlı belde ve köylerdeki 164 hak sahibi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi.

İl genelinde 23 bin 972 hak sahibine teslim edildi

Vali Ömer Toraman, törende, yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2020'de yaşanan depremlerden sonra il genelinde 23 bin 972 hak sahibi tespit ettiklerini aktardı.

Elazığ'da, 164 konut için kura çekimi yapıldı ViDEO

İl genelinde yüzde 81 konutlarına kavuştu

Depremden sonra yapımına başlanan konutlarda son aşamaya geldiklerini anlatan Toraman, depremin ardından merkezde hak sahiplerinin yüzde 97'sinin, il genelinde de yüzde 81'inin konutlarına kavuştuğunu bildirdi. Devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"19 bin 183 konut teslim ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu konutları teslim alan vatandaşlarımızın büyük kısmında memnuniyet var. Bunu bazıları görmek istemese de bu bir gerçek. 19 bin 183 konut. Bu insanları 4 kişiye çarpsanız, 80 bin nüfusa tekabül ediyor. Bu kadar vatandaşımız eşiyle çocuklarıyla evlerine yuvalarına kavuştu. Şu anda huzur içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu kadar konutun üretildiği bir yerde ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onlara da her gelen itirazı, şikayeti kayda alıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da takibini yapıyoruz."