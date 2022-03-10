Elazığ'da göl manzaralı deprem konutları teslim ediliyor

Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde, hasar gören ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen 305 konut ve 86 işyeriyle birlikte 2 caminin yapımı tamamlandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem büyük hasara neden oldu.

41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, vatandaşların yaralarını sarmak ve konut ihtiyaçlarını gidermek adına deprem konut çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan 19 bin 850'si tamamlandı.18 bin 289'u ise hak sahiplerine teslim edildi.

SİVRİCE'DE 305 KONUT TAMAMLANDI

Depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Sivrice'de hasar gören eski ve depreme dayanıksız yapıların yerine kentsel dönüşüm kapsamında 1. etap olarak 305 konut, 86 işyeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı.

"İLÇE MİMARİSİNE UYGUN KONUTLAR OLDU"

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, TOKİ tarafından 1. etap konutların tamamlandığını, çevre düzenlemesi de yapılarak kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini belirti. Gündoğan, "Bulunduğumuz 1 etap 305 konut, 86 ticarethane, 2 cami, otoparkları ve alt yapısıyla tamamlandı. İlçemizin turizm özelliklerine ve tatil beldesine yakışır, ilçe mimarisine uygun konutlar oldu. Aydınlatmaların ilçeye kazandırdığı görsellik de bir başka güzel. Kuralar çekildiğinde ilçe sakinlerimiz daha sağlıklı, güvenli, depreme dayanıklı konutlarında oturmaya başlayacak." diye konuştu.

"DOĞUDA ÖRNEĞİ BULUNMAYAN BİR İLÇE"

Gündoğan, ilçe halkının konutları gördükten sonra kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların da yapılmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "Sadece yeni yapılan konutlar için dahi olsa bu güzel beldeyi insanlarımız gelip ziyaret ediyorlar. Peyzaj tamamlanıp, çarşı faaliyete geçtikten sonra çok daha güzel bir ilçe ile insanları karşılayacağız. Doğuda örneği bulunmayan bir ilçe konumuna gelecek." dedi.

Gündoğan, tamamlanan deprem kkonutşarının bir ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ve devletin bölgede ciddi bir kaynak ayırıp yaptığı konut projesi kapsamında Sivrice halkı adına emeği geçenlere teşekkür etti.