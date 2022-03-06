Elazığlı depremzedeler yeni konutlarına yerleşti

Bakan Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi.

Her iki şehirde 20 binden fazla konut ağır hasar görürken 41 kişi ise hayatını kaybetti.

Depremzedelerin mağduriyetini gidermek için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede 24 bin 83 konut için çalışmaları başlattı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanırken yapımı tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşlar, "Devletimiz bizlere kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verdi. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KÖYDE OTURAN ADAMI BİLE BURADA EV SAHİBİ YAPTI"

Çatalçeşme TOKİ sakinlerinden Mustafa Ertürk, depremde evlerinin yıkıldığını belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Geldiler ve bize çok güzel bir yer yaptılar. Şimdi burada oturuyoruz, durumumuzdan memnunuz. Önceki evimiz müstakil eski bir binaydı. Evlerden memnunuz. Bazen evlerin içinde ufak tefek eksiklikler oluyor, haber verdiğimizde gelip yapıyorlar. Devlet köyde oturan adamı bile burada ev sahibi yaptı. Millet için çok güzel oldu. Daha bundan iyisi de san sağlığıdır" diye konuştu.





"KENDİ İMKANLARIMIZLA ALAMAYACAĞIMIZ EVLER VERİLDİ"

Kendilerine bir yıl gibi bir sürede ev yapıp, teslim edildiğinden dolayı minnettarlığını dile getiren TOKİ sakinlerinden Halil Çelik ise "Depremden sonra çekilen kura ile Çatalçeşme TOKİ’lerde bize ev çıktı. Buraya gelip yerleştik. Allah, devletten razı olsun. Devlet bizi açıkta bırakmadı, bir ev sahibi yaptı. Büyüklüğü ve kullanılan malzemeleri olsun, evler çok güzel. Eski evden yeni bir eve kavuştuk. Devlet bize sıfır bir ev verdi. Kendi imkanlarımızla alamayacağımız evler verildi. Ama devlet bize bir ev verdi, oturmamız için güzel bir alan sağladı. Bir yıl gibi bir sürede ev yaptı ve teslim etti" şeklinde konuştu.



