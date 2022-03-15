Elon Musk'ın ilk tercihi gayrimenkul oldu

Fiziki yatırımları daha kalıcı bulan milyarder iş insanı Musk, ev ve hisse senedi alın dedi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyada etkisini her alanda hissettiren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görüşlerini açıklayan Musk, kendi şirketlerinin enflasyon baskısını hammadde ve lojistik alanında hissettiğini belirtti.

Musk, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde paranın nasıl değerini koruyacağına ve ne yönde yatırım yapılması gerektiğine yönelik önerilerde bulundu.

'KONUT SATIN ALMAK DAHA KALICI'

Enflasyon yüksek olduğunda dolar yerine hisse senedi ve konut satın almak gibi fiziksel ürünlere yatırım yapmanın diğer yatırım araçlarından çok daha iyi ve kalıcı olduğunu söyledi.

Musk, iyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine ya da gayrimenkul gibi fiziksel şeylere yönelmek gerektiğini vurguladı.