Emlakçılar arasında çeteleşme oluştu

Ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na çok sayıda başvuru yapıldığını söyleyen Kamu denetçisi Şeref Malkoç "Emlakçılar arasında çeteleşmeler var" dedi.

Son dönemde emlak ve kira fiyatlarında fahiş artış yaşanıyor.

Artışlar devam ederken hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hem de kiracılar yaka silkmiş durumda.

"İlgili idare kurumlarıyla temasa geçerek çözüm konusunda önerilerde bulunuyoruz"

Fahiş artışlarla ilgili konunun Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) iletildiğini aktaran Malkoç, "KDK, kamu hizmetleriyle alakalı konuları denetleyen bir kurum olduğu için bu hususların çok içine giremiyor ancak vatandaşın dertlerini ilgili idare kurumlarıyla temasa geçerek çözüm konusunda önerilerde bulunuyoruz. Konuyla ilgili Toplu Konut İdaresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temaslarımız oldu, bu konuda gerekli önerileri kendilerine yaptık." dedi.

"Fırsatçılık yapanlar bunların hesabını verecek"

Emlak konusunda bazı insanların fırsatçılık yapmaya çalıştığını belirten Malkoç, anayasada devletin temel nitelikleri sayılırken hukukun niteliğinin ağırlıklı olarak üzerinde durulduğunu vurguladı.

Şeref Malkoç, "Fırsatçılık yapanlar, haksız kazanç elde etmeye çalışanlar elbet bugün olmazsa yarın hesabını verecekler. Vergi daireleri onların yakasına yapışacak, adliyeler onların yakasına yapışacak. O açıdan fırsatçılık yapmadan, hukukun sınırları içerisinde makul, vergisini tam vererek ve helal kazanç elde etmeye çalışmalıdır. Şunu unutmayalım, haksız kazanç kısa zamanda elde edilen kar kimseye fayda getirmez. Eninde sonunda onun bedelini öder." diye konuştu.

"Serbest piyasa, herkesin kafasına göre kira, daire fiyatını belirlediği bir piyasa değildir"

Herkesin kafasına göre emlak fiyatlarını belirleyemeyeceğini, bunun kurallarının bulunduğunu belirten Malkoç, "Serbest piyasa demek herkesin kafasına göre kira, daire fiyatını belirlediği bir piyasa değildir. Bunun da kuralları vardır çünkü kamu düzeni vardır. Bir kamu ahlakı vardır, devletin yönetimi vardır. Parası olan insanlar olduğu gibi parası olmayan kirasını ödeyemeyen insanları vardır. Bu anlamda alıcılar, satıcılar, emlakçılar mutlaka duyarlı olmalı."

"Emlakçılar arasında çeteleşmeler var"

İlgili meslek odasının bu konuda çalışma yapması gerektiğini kaydeden Malkoç, "Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar oluşmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var, mutlaka müdahale etmesi gerekir. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi gerekir, bunlarla ilgili çalışmalar yapması, bilgilendirmesi gerekir ve denetlemesi gerekir." diye konuştu.

Tapudaki satış bedelleri ile fiili satış bedelleri arasında çok fark bulunduğunu, bunun vergi kaybına yol açtığını aktaran Malkoç, devletin yeri geldiğinde banka kayıtlarını inceleyeceğini ve bunu fırsatçıların yanına bırakmayacağını ifade etti.

"Hukuki olanı yapmak, meşru davranmak gerekir

Şeref Malkoç, ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda KDK'ye çok sayıda başvuru yapıldığını, müracaatların özellikle emlakçılar konusunda yoğunlaştığını aktaran Malkoç, kimsenin aşırı kazanç hevesine kapılmaması gerektiğini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Geçmişte de fırsatçılık yapanlar oldu. Bir kısmı soluğu adliyede aldı, bir kısmının vergi memurlarıyla başı sıkıntıya girdi. Makul olmak gerekir, hukuki olanı yapmak, meşru davranmak gerekir, helali haramı gözetmek gerekir." uyarısını yaptı.