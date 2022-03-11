En şık salonlar için berjer kullanımı

En şık salonlar için berjer kullanımı

Oturma odasında sıkça tercih edilen berjerler, birçok odanın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Fransız dekorasyonuna ait bir parça olan berjer, daha önce koltuk takımlarıyla birlikte satılırken şimdilerde ise tek başına satılarak bulunduğu alana şıklık katıyor.

Evin herhangi bir köşesinde; teras, oturma odası, balkon ve yatak odasında özel bir köşe belirlemek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

EVİN HER KÖŞESİNDE

Evin genel havasının uygunluğuna ve tasarımına göre tercih edilen berjer, artık farklı renk ve modeli ile ekstra satın alınarak bütünleştirliyor.

Tek kişilik koltuklar olarak da bilinen berjerler yalnızca salonda değil evin her köşesinde benzersiz bir görünüm elde etmenizi sağlar.

ODALARDA KULLANIM ŞEKLİ

Bebek odalarının vazgeçilmez ögelerinden biri olan berjerler hem az yer kaplaması hem de işlevsel bir etkisi olduğu için çok fazla tercih edilmektedir.

Öte yandan yatak odasının bir köşesinde alan yaratmak isteyenlerin de yoğun ilgisini görüyor.

İki berjer arasına zigon sehpa kullanarak kahve keyfi köşesi oluşturulabilir.