Erzurum'da 744 konut satışı gerçekleşti

Kent, konut satışı kaydında Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında Elazığ'ın ardından 2'nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

İl bazında konut satışlarınında açıklanmasıyla bölgelerde yatırıma ilgi belli oldu.

2022 yılının Şubat ayında Erzurum’da 744 konut satışı gerçekleştiği belirlendi.

Erzurum konut satışı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Elazığ’ın ardından 2’inci sırayı aldı.

KONUT SAYISI YÜZDE 62,80 ARTTI

Erzurum’da 2022 Şubat ayı döneminde satılan konut sayısı, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 62,80 oranında arttı.

Bölgede şubat ayında bin 199 ipotek, 595 de diğer satış modeliyle toplam 744 konut satıldı.

İpotekli satışlar yüzde 206,1, diğer satışlar ise yüzde 39,0 oranında arttı. 2021’in aynı döneminde kentte 65 ipotek, 392 de diğer yollardan konut satılmıştı.

281 KONUT BİRİNCİ ELDEN SATILDI

TÜİK verilerine göre şubat ayında satışı gerçekleşen 744 konutun 281’i birinci, 463’ü ise ikinci elden satıldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre birinci el satışları yüzde 81,29, ikinci el satışları ise yüzde 53,31 oranında artış kaydetti. 2021 yılının aynı döneminde ilde satışı yapılan 457 konutun 155’i birinci, 302’si ise ikinci elden satılmıştı.

İLLERDE SIRASIYLA KONUT SATIŞI

Türkiye’de konut satış sayısının en yüksek olduğu 30 il, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Sakarya, Samsun, Hatay, Şanlıurfa, Manisa, Muğla, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Yalova, Elazığ, Kahramanmaraş, Trabzon, Ordu, Çanakkale, Erzurum olarak kaydedildi.