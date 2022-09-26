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    Eski Yusufeli'ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı

    Sular altında kalacak olan ilçede taşınma işlemi devam ederken bölgede emlak ofisi açan İbrahim Demirci, "Ev bulma sorunu yaşayan insanlara yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık" dedi.
    • 26.09.2022 - 15:15
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    Eski Yusufeli'ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı

    Yeni Yusufeli'ne taşınma işlemi sürüyor...

    Türkiye'nin mega projeleri kapsamında olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

    Kamu binaları tamamlandı

    Yeni yerleşim yerinde tamamlanan konutların ardından hak sahiplerine anahtar teslimleri yapıldı.

    Hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarında da çalışmalar tamamlandı.

    Eski Yusufeli ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı #1

    Sular altında kalacak ilçede iş yeri açtı

    Öte yandan taşınma işlemi sürerken, sular altında kalacak ilçe merkezinde iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı.

    İHA'nın aktarımına göre; İbrahim Demirci isimli bir esnaf, açtığı emlak ofisinde taşınma sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye hazırlandığını belirtti.

    Eski Yusufeli'ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı VİDEO

    Eski Yusufeli ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı #2

    "Yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık"

    Eski Yusufeli’nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçen dükkan sahibi Demirci, “Bilindiği üzere ilçemiz taşınma sürecinden geçiyor. İnsanların ev bulma iş yeri bulma gibi sorunlarını gördük. Bu eksiklikten dolayı da insanlara yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık. Vatandaşlar taleplerini bizlere iletiyor biz de bu doğrultuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Eski Yusufeli ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı #3

    Eski Yusufeli ne yeni iş yeri açan esnaf herkesi şaşırttı #4


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