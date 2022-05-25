Eskişehir'de bin 573 binaya yapı ruhsatı verildi

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Ocak-Mart döneminde kentte yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 573 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre ise yılın ilk çeyreğinde belediyeler tarafından ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5 daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yüzölçümü azaldı

İHA'nın aktarımına göre ise yapı ruhsatı verilen yüzölçümü de yüzde 21,8 azaldı.

Eskişehir'de bin 573 yapıya ruhsat

Bir diğer yandan, Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı da bin 573 olarak kaydedildi.