Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
568.355
1.34%
BTXN Coin
38.21
1.35%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı

    Bölgede ilkbahar aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektörü hareketlendi.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı

    Ülke genelinde ilkbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte inşaat çalışmaları başlatıldı.

    Eskişehir'de yıkılması planlanan konutlar hava sıcaklıklarının etkili olmasının ardından yıkılmaya başladı.

    VATANDAŞLARIN EVLERİNE KAVUŞMASI HEDEFLENİYOR

    İnşaat çalışmaları yapan Eskişehirli müteahhitler, bir an önce hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların evlerine kavuşmasını hedefliyor.

    Mevsim koşullarının kaba inşaat için uygun olduğunu belirten müteahhitler, gerekli tedbir ve önlemleri alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

    Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı #1

    Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı #2

    Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur
    Gündem

    Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur

    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe
    Futbol

    Kadıköy, Trabzonspor maçında kapalı gişe

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Görüş Bildir