Eskişehir’de inşaat çalışmalarına başlandı

Bölgede ilkbahar aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektörü hareketlendi.

Ülke genelinde ilkbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte inşaat çalışmaları başlatıldı.

Eskişehir'de yıkılması planlanan konutlar hava sıcaklıklarının etkili olmasının ardından yıkılmaya başladı.

VATANDAŞLARIN EVLERİNE KAVUŞMASI HEDEFLENİYOR

İnşaat çalışmaları yapan Eskişehirli müteahhitler, bir an önce hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların evlerine kavuşmasını hedefliyor.

Mevsim koşullarının kaba inşaat için uygun olduğunu belirten müteahhitler, gerekli tedbir ve önlemleri alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.