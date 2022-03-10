Estetik görünümlü panjurların özellikleri

Genel olarak evlerde ve ofislerde kullanılan koruyucu özelliğe sahip olan panjurlar, pencerelere monte edilerek evin havasını adeta değiştiriyor.

Çeşitli yapılarda bulunan pencerelere uygulanan bazı sistemler vardır. Bu sistemlerin arasında birçok insanın hayali olan panjurlar da yer alıyor.

Balkon keyfini sevenlerin yanı sıra renkli panjurlarla evlerine yenilik getirmek isteyenler de bulunuyor.

MEVSİMSEL FAKTÖRLERİ ENGELLİYOR

Kişilerin kullanım amacına göre farklı şekillerde oluşturulabilen panjurler, kapı ve pencere açık olsa dahi delikli veya hava alacak şekilde ayarlanabiliyor.

Her türlü mevsimsel ve çevresel faktörü engelleyen panjurlar sayesinde ortamı yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise soğuktan korumak mümkün.

PANJURLARIN AVANTAJI

Panjurun Faydaları şu şekilde sıralanabilir

Yapımında kullanılan sağlam ve dayanıklı malzemeler sayesinde, hırsızlık ve gasp gibi durumların önüne geçer.

Etkili bir güneş ışığı, ısı, toz, nem yalıtımı sağlar.

Panjurlar kapatıldığında daire içinin görünmesine engel olarak mahremiyet sağlar.

Başta mobilya ve tekstil ürünleri olmak üzere pek çok eşya, araç ve gereci güneşin soldurucu ve yıpratıcı etkilerine karşı korur.

Yapısındaki şık dokunuşlar sayesinde uygulandığı alanlara dekoratif ve estetik bir görünüm sağlar.

PANJUR TEMİZLİĞİ

Birçok insan panjur kullanımının temizlik açısından zor olduğunu düşünse de bu durumu kolaylaştıran yöntemler bulunuyor. Elektrik süpürgesi kullanarak panjurların iç yüzeylerini temizlemekle birlikte, mekanizmalı panjurları ise sirke ve su karışımıyla temizlik yapılabiliyor.