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    Estetik görünümlü panjurların özellikleri

    Genel olarak evlerde ve ofislerde kullanılan koruyucu özelliğe sahip olan panjurlar, pencerelere monte edilerek evin havasını adeta değiştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 17:16
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    Estetik görünümlü panjurların özellikleri

    Çeşitli yapılarda bulunan pencerelere uygulanan bazı sistemler vardır. Bu sistemlerin arasında birçok insanın hayali olan panjurlar da yer alıyor.

    Balkon keyfini sevenlerin yanı sıra renkli panjurlarla evlerine yenilik getirmek isteyenler de bulunuyor.

    MEVSİMSEL FAKTÖRLERİ ENGELLİYOR

    Kişilerin kullanım amacına göre farklı şekillerde oluşturulabilen panjurler, kapı ve pencere açık olsa dahi delikli veya hava alacak şekilde ayarlanabiliyor.

    Her türlü mevsimsel ve çevresel faktörü engelleyen panjurlar sayesinde ortamı yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise soğuktan korumak mümkün.

    PANJURLARIN AVANTAJI

    Panjurun Faydaları şu şekilde sıralanabilir

    • Yapımında kullanılan sağlam ve dayanıklı malzemeler sayesinde, hırsızlık ve gasp gibi durumların önüne geçer.
    • Etkili bir güneş ışığı, ısı, toz, nem yalıtımı sağlar.
    • Panjurlar kapatıldığında daire içinin görünmesine engel olarak mahremiyet sağlar.
    • Başta mobilya ve tekstil ürünleri olmak üzere pek çok eşya, araç ve gereci güneşin soldurucu ve yıpratıcı etkilerine karşı korur.
    • Yapısındaki şık dokunuşlar sayesinde uygulandığı alanlara dekoratif ve estetik bir görünüm sağlar.

    Estetik görünümlü panjurların özellikleri #1

    PANJUR TEMİZLİĞİ

    Birçok insan panjur kullanımının temizlik açısından zor olduğunu düşünse de bu durumu kolaylaştıran yöntemler bulunuyor. Elektrik süpürgesi kullanarak panjurların iç yüzeylerini temizlemekle birlikte, mekanizmalı panjurları ise sirke ve su karışımıyla temizlik yapılabiliyor.

    Estetik görünümlü panjurların özellikleri #2


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