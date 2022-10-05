Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi

Hem işlevsel hem de şık bir mutfak görünümü sunan açık mutfak modelinin, avantajlarıyla birlikte dezavantajları da bulunuyor.

Son yıllarda sıkça tercih edilen açık mutfaklar, popülerliğini sürdürüyor.

Açık mutfaklar, müteahhitlerin yanı sıra konut sahiplerinin isteğiyle de inşa ediliyor.

Bu kapsamda klasik mutfaklar tamamen değişime uğuruyor.

Yaşam alanını genişletme isteği

Öte yandan konutların metrekareleri küçüldükçe yaşam alanına daha çok yer açma isteği de bu mutfak modelini popüler kılıyor.

Yaşam alanlarını daha modern gösteren modelin birçok avantajı ve dezavantajı da bulunuyor.





Avantajları

Amerikan mutfak olarak da bilinen mutfak modelinin en avantajlı tarafı geniş bir alana sahip olmaktır.

Bununla birlikte kullanılan ada tezgah da kısıtlı alanların genişlemesine yardımcı olarak çok amaçlı kullanıma uygundur.

Bu şekilde yemek masasına da ihtiyaç duyulmadan yer tasarrufu sağlanmaktadır.

Öte yandan gelen misafirle sohbetin bölünmemesinde de önemli rol oynar. Bir yandan yemek hazırlarken bir yandan da misafirlerle ilgilenmek mümkün.





Ebeveynlere kolaylık sağlıyor

Küçük bebeğe sahip olanlara da kolaylık sağlayan açık mutfak modeli, mutfakta iş yaparken bebeği gözlemleyebilme avantajı da sağlıyor.

Dezavantajları

Tabi bunlarla bitmiyor...

Bir de Amerikan mutfakların ilk etapta düşünülmeyen dezavantajları da bulunuyor.

Yemek kokusu

En büyük problem hiç şüphesiz yemek kokusunun evin her alanına kolayca yayılmasıdır.

İyi bir havalandırma sistemi kullanılmadığında bu model adeta zulüme dönüşebilir.

Ayrıca yapılan meşakkatli yemeklerin ardından mutfağın dağılması da evi karmaşık gösteren etkenlerden biridir.