Petrol
93.52
1.87%
Euro
18.3366
-1.13%
Dolar
18.5796
0.05%
Altın
1.02
-0.97%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
374.553
-0.42%
BTXN Coin
10.64
-4.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi

    Hem işlevsel hem de şık bir mutfak görünümü sunan açık mutfak modelinin, avantajlarıyla birlikte dezavantajları da bulunuyor.
    • 05.10.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi

    Son yıllarda sıkça tercih edilen açık mutfaklar, popülerliğini sürdürüyor.

    Açık mutfaklar, müteahhitlerin yanı sıra konut sahiplerinin isteğiyle de inşa ediliyor.

    Bu kapsamda klasik mutfaklar tamamen değişime uğuruyor.

    Yaşam alanını genişletme isteği

    Öte yandan konutların metrekareleri küçüldükçe yaşam alanına daha çok yer açma isteği de bu mutfak modelini popüler kılıyor.

    Yaşam alanlarını daha modern gösteren modelin birçok avantajı ve dezavantajı da bulunuyor.

    Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi #1

    Avantajları

    Amerikan mutfak olarak da bilinen mutfak modelinin en avantajlı tarafı geniş bir alana sahip olmaktır.

    Bununla birlikte kullanılan ada tezgah da kısıtlı alanların genişlemesine yardımcı olarak çok amaçlı kullanıma uygundur.

    Bu şekilde yemek masasına da ihtiyaç duyulmadan yer tasarrufu sağlanmaktadır.

    Öte yandan gelen misafirle sohbetin bölünmemesinde de önemli rol oynar. Bir yandan yemek hazırlarken bir yandan da misafirlerle ilgilenmek mümkün.

    Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi #2

    Ebeveynlere kolaylık sağlıyor

    Küçük bebeğe sahip olanlara da kolaylık sağlayan açık mutfak modeli, mutfakta iş yaparken bebeği gözlemleyebilme avantajı da sağlıyor.

    Dezavantajları

    Tabi bunlarla bitmiyor...

    Bir de Amerikan mutfakların ilk etapta düşünülmeyen dezavantajları da bulunuyor.

    Yemek kokusu

    En büyük problem hiç şüphesiz yemek kokusunun evin her alanına kolayca yayılmasıdır.

    İyi bir havalandırma sistemi kullanılmadığında bu model adeta zulüme dönüşebilir.

    Ayrıca yapılan meşakkatli yemeklerin ardından mutfağın dağılması da evi karmaşık gösteren etkenlerden biridir.

    Ev dekorasyonunda açık mutfak tercihi #3


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Gönül Dağı 71. bölüm 2. fragmanı: Zahide ve Sefer'in acıtan ayrılığı...
    Medya

    Gönül Dağı 71. bölüm 2. fragmanı: Zahide ve Sefer'in acıtan ayrılığı...

    Şehidin vasiyetine Türkiye sahip çıktı
    Gündem

    Şehidin vasiyetine Türkiye sahip çıktı

    Görüş Bildir