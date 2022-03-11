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    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader

    Ev dekorasyonunda yapılan değişiklikler birçok insanı mutlu hissettiren faaliyetler arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 13:26
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    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader

    Doğru aydınlatmayla evin her alanınuın havasını değiştirmek mümkün.

    Aydınlatma ürünleri ev eşyaları arasında en etkili parçalar arasında bulunuyor. Aydınlatmadaki doğru seçim, mekanın diğer unsurlarının öne çıkması ya da geri planda kalması noktasında oldukça belirleyici bir etken.

    Pandemiyle birlikte evde sıkça vakit geçirmenin getirilerinden biri olan ev dekorasyonu, her geçen gün yeni bir eşyanın ön plana çıkmasına neden oldu.

    ALANI DEĞİŞTİRİYOR

    Bir dönem trend olan makromelerin yerini salonun ve yatak odasınında köşelerinde birçok çeşit ve renklerle lambaderler aldı.

    Odanın boş kalan kısmına ya da koltuk yanında tercih edilen lambaderler, farklı tasarımlarıyla alanı adeta değiştiriyor.

    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader #1

    LOŞ IŞIK SEVENLERİN İLK TERCİHİ

    Her ortama bir şekilde uyum sağlayan hem aydınlatma hem dekoratif olarak kullanılabilen lambaderler, evin enerjisini yükseltmekte de oldukça başarılı.

    Akşam saatlerinde loş bir ortamda vakit geçirmek isteyenlerin özellikle tercih ettiği aydınlatma şekli, evlerin vazgeçilmezleri arasında yerini almaya başladı.

    BİRBİRİNDEN ŞIK LAMBADER MODELLERİ

    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader #2

    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader #3

    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader #4

    Ev dekorasyonunun gözdesi: Lambader #5


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