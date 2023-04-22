Ev sahiplerine yüzde 25 kira artışı sınırlaması uzatılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

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Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmişti.

Bu duruma çözüm üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçmiş ve kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

TRT Haber'in konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu düzenlemenin uzatılacağını söyledi.



Kira artış sınırı düzenlemesi uzatılacak

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Kira artışları yüzde 25 ile sınırlanmıştı

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

"Arzı artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla da ilgili konuşan Bakan Kurum, bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Bakan Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekerek şöyle konuştu: