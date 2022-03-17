Evde bohem dekorasyon tercihi

Bohem dekorasyon stili birçok mobilya mağazasında tanıtım amaçlı sergilenen bir dekorasyon tarzıdır.

Özgür bir yaşam süren bireyler, bu durumu ev dekorasyonuna da yansıtıyor.

Gezginler, yazarlar ve sanatçılar özgür ruhlarıyla bohem dekorasyonuna yön verirler.

1800’lü yıllarda Fransa’daki tasarımcılar, şehrin daha alt bölgelerine taşındı. Sokak kültüründen esinlenilmesiyle bu durum farklı tarzların da doğmasına olanak sağladı.

BOHEM TARZDA ÖNE ÇIKANLAR

Kuralları unutmak: Güzel bir bohem dekorasyona sahip olmak isteyenlerin tasarım ürünlerinde renk ve uyum yakalama gayretinde olmamaları gerekiyor.

Bu amaçla yola çıkıldığında ortaya çıkan kuralsız ve uyumsuz bir tasarımla bohem tarzını yakalamak mümkün.

Yıpranmış Kumaşlar: Mobilyaalra kasıtlı olarak zarar vermek ya da hırpalanmış eşyaları satın almak bohem tarzı yansıtmıyor. Uzun yıllardır kullanılan bir görünüme sahip olan, rengiyle ve desenleriyle yıpranmış görünen eşyalar bu tarzın en vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Saçaklı kumaşlar, mendiller ve çuval bezleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Vintage mobilya: Sıfır mobilyalarla bohem tarzı yakalamak mümkün değl. Bu tarz kapsamında tercih edilen mobilyalar ve tasarım ürünleri antika dükkanlarında, ikinci el mağazınlarında ve butiklerde yer alıyor.

El Yapımı: Sanatçılardan ilham alan bohem tarzı için genellikle el yapımı ve doğal malzemeler tercih edilir. Elde dikilmiş örtüler, heykeller, saksı bitkileri ve daha pek çok aksesuar kullanılabilir.

Renk cümbüşü: Birbiri ile uyumlu olmayan renklerin ve karışık desenlerin tercih edildiği bohem tarzda, canlı bitkiler de evin her alanında tercih ediliyor.