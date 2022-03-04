Evde ilkbahar dekorasyonu için öneriler

Bahar mevsimin ilk ayı olan marta giriş yapılmasıyla birçok insan evinde değişiklikler yapmayı planlıyor. İşte bahar dekorasyonu için öneriler...

Mart ayının gelmesiyle birlikte ilkbahara hazırlıklar başladı.

Gardıropların yanı sıra ev dekorasyonunda da değişiklik yapmak isteyenler alternatif fikirlere yöneldi.

2022 yılının ev dekorasyonunda trend renkleri olarak gri ve sarı renkler ön plana çıktı.

Koltuk takımlarının yanı sıra sehpa, masa ve duvar süslemelerine yoğun ilgi gösteriliyor.

Büyük ve renkli yastıklar her mevsimin vazgeçilmezleri arasında yer alırken ilkbaharda daha çok tercih ediliyor.

İşte ilkbahar ev dekorasyonu için öneriler...

Perde Değişimi: Kış aylarında sıklıkla kapalı olan ve kalın perde kullanımı, ilkbahar aylarında yerini açık renklere ve hafif kumşlara bırakıyor. Gri, kahverengi ve siyah perdelerin yanı sıra ilkbaharda açık mavi, sarı, pembe ve beyaz perde kumaşlarına ilgi artıyor.

Koltuk: Kumaşı değiştirebilir özelliğe sahip olan koltuk takımlarında ilkbahar aylarında gri ve sarı renkler bir araya getiriliyor. İki rengin birleşiminden moral verici bir ruhsal etki amaçlanıyor. Dengeli kullanıldıkları takdirde ferahlık getiren sarı ve gri, oturma odalarını yeni bir görünüme kavuşturmaktadır.

Halı Seçimi: Kışın alanı sıcak tutan kalın yünlü halılar, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yerini kilimlere bırakıyor. İç açıcı renkleriyle birbirinden farklı kilimler evin her alanında tercih ediliyor. Eve adeta yeni bir soluk getirmsiyle ilk dekorasyon değişimine halı-kilim değişimiyle başlanıyor.

Yatak Odası: Baharın ilk ayında nevresim takımı, çarşaf ve yatak örtüsü gibi yatak tekstillerinde de yenilikler yön plana çıkıyor. Bahar aylarını yansıtacak renk ve desenlerde nevresim takımlarını kullanmaya başlayarak koyu renkli ağır ve kalın örtülere veda etme vakti geliyor.