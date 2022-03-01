Evlenen ve boşanan çiftler gayrimenkul sektörünü etkiliyor

TÜİK tarafından paylaşılan 2021 yılında evlilik ve boşanma istatistikleri kapsamında, gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri paylaştı.

Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olurken, boşanan çiftlerin sayısı ise 174 bin 85 oldu.

"BOŞANAN ÇİFTLER YENİ EVLERE İHTİYAÇ DUYUYORLAR"

Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının gayrimenkul piyasalarını etkilediğini ifade eden emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni evlenenlerin sıfırdan ev kurarken, boşanan çiftler ise yeni evlere ihtiyaç duyuyorlar. Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Boşanan çiftlerde ev talebi ikiye katlanıyor” dedi.

"BOŞANMADA EYLÜL AYI YOĞUN DÖNEM"

Evlenme ve boşanmaların yoğunlaştığı ayların da farklılıklar gösterdiğini ifade eden Özelmacıklı, “Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha yüksek seviyelere ulaşıldığını görülüyor. Boşanmada ise adli tatil sonrası Eylül ayı en yoğun dönem” diye konuştu.





"YAPI RUHSATINDA ARTIŞ VAR"

TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,1 arttığını ifade eden Özelmacıklı, “Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüz ölçümü yüzde 16,8 arttı. Ruhsat sayında artış olmasına rağmen inşaat yapımında aynı hız söz konusu değil. Hatta ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı. Sektörün desteğe ihtiyacı var” dedi.