Fahiş kira artışlarına hapis cezası yolda Yurtta en büyük sorunlardan biri olan fahiş kira artışlarıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışlarıyla haksız gelir sağlayanlar için 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi söz konusu.

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Ev sahiplerinin yaptığı fahiş kira artışları sebebiyle kiracılar zor durumda kalıyor.

Bu duruma önlem olması açısından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti.

Yüzde 25 sınırının uzatılması bekleniyor

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girmeye hazırlanıyor.

Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.

Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.

Fahiş kira artışı yapanlara 3 yıl hapis cezası

Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanyor.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Arabulucu şartı

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.