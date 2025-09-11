Faizsiz konut ve iş yeri dönemi için start verildi

Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam ediliyor.

Konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçiriliyor.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.

İKİ FİNANS KURUMU DEVREYE GİRECEK

Bu kapsamda Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

DEVLET DESTEĞİYLE FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİ

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

BÜTÇEYE UYGUN TAKSİTLERLE TASARRUF SAĞLANAÇAK

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

DETAYLAR PAYLAŞILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün İstanbul'da düzenlenecek "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını paylaşacak.

"VATANDAŞIMIZIN EN TEMEL HAKKI"

Açıklamada daha önceki görüşlerine yer verilen Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceği bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva, herkes için umut.' dedik. Gece gündüz demeden çalıştık.