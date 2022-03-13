Fethiye’de 181 kaçak yapı tespit edildi

Muğla'da kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor.

Tükiye'nin dört bir yanında kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler sürüyor.

Bodrum'da imar söylentilerinin ardından 2 kat artan kaçak yapılaşmanın ardından Fethiye'de de denetim yapıldı.

181 KAÇAK İNŞAAT TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda jandarma ekipleri kaçak olduğu tespit edilen 181 inşaatı tespit etti.

Konutlar ekipleri tarafından mühürlenirken, yasal olmayan inşa faaliyetlerinin devamının önlenmesi amacıyla Kayaköy ve Karakeçiler Mahalleleri'nin giriş ve çıkışlarının emniyet tedbirleri kapsamında kontrol altında tutulduğu öğrenildi.