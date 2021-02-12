Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo: Sektör disiplin altına girecek

Yapılacak düzenlemeler ile, Tasarruf Finans Sektörü çok daha sağlıklı hale geliyor. Gelecekteki tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek.

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yapılan düzenlemeyi desteklediklerini belirten Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, “Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra daha sağlam adımlarla geleceğe bakabileceğiz. Yasa çalışmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi için yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu söyleyen Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, sektörün kurumsal firması olarak atılan adımları desteklediklerini söyledi. Yasa teklifine göre şirketlere yönelik 100 milyon TL’lik sermaye şartı getirileceğini ifade eden Serdar Kolo, “Sektörümüze vatandaşın ilgisi büyük. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı hızla artıyor. Biz ve bizim gibi kurumsal firmalar vatandaşın zarar görmesinden endişe ediyor ve ‘bizi denetleyin’ diyorduk. Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız” Avrupa ülkelerinde Bauspar Yapı Tasarruf firmaları artık Türkiye’de bizler için Tasarruf Finansmanı olarak işlemde olacak ifadelerini kullandı.

HANGİ KURALLAR GELECEK

Bundan sonra bu yapıların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetleneceğini belirten Kolo beklenen düzenlemeleri şöyle sıraladı:

*Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haciz edilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

*Tasarruf finansman şirketlerinin ise asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

*Söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek..

*Gerekli izinleri almadan tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

*Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

*Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen şirketler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

*Zimmetine para geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile ceza verilebilecek.

*Tüketiciden tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında alınan organizasyon ücreti dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, tüketiciyi koruyacak şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecek.

Şirket Hakkında

Finansevim 2017 yılında kurulan ilk şirketlerden , Türkiye genelinde 65 şubesi 600 çalışanıyla Regülasyon projelerini bir yıl öncesinde başlatan ilk üç kurum arasında yer alıyor.