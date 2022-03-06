Foça'da yazlık fiyatlarında artış yaşandı

Yazlık bölge olan Foça'da son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutlarında yüzde 70 artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistikleri açıkladı.

2022 Ocak bazında açıklanan veriler kapsamında konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ile yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olan il oldu.

İstanbul'u takip eden Ankara satış sayısında 8 bin 255 ile yüzde 9,3 paya sahip olurken, İzmir ise 5 bin 486 konut satışı ile 3'üncü sırada yer aldı.

FOÇA'DA YÜZDE 70 ARTIŞ YAŞANDI

İzmir'in konut satışında yüzde 6,2 paya sahip olduğu belirlenirken, 2022 mart ayı itibariyle bölgenin Foça ilçesinde fiyatlarda büyük artış yaşandı.

Satılık yazlık konutlarının değeri yüzde 70 oranında yükselişe geçti.

"KİRA FİYATLARI 2 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR"

Yetkili gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu, “İnşaat maliyetinin artması, ister istemez müteahhitlerin bunu satış fiyatlarına yansıtmasına sebebiyet verdi. Sayfiye bölgelerine insanların yoğun bir şekilde yerleşmesinin başlıca sebeplerinden biri de korona oldu. Konut üretimi de sınırlı olunca bu bölgede yüzde 70'lik bir artış oldu. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev kira fiyatları 2 bin 500 TL'den başlıyor. Dubleksler de ise 4 bin TL ve 5 bin TL rakamlarını buldu” dedi.





"GEÇEN SENE 500 BİN TL OLAN EVLER BU YIL 1 MİLYON TL"

Yeni Foça Mahallesi'nde ikamet eden ve esnaflık yapan Süleyman Acar, “Foça'da kuaförlük yapıyorum. Ev fiyatları geçen seneye göre epey pahalandı. Kiralar bunun yanında artış gösterdi. Şu anda en ucuz kira 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arası. İnsanlarımız pandemi nedeniyle sessiz sakin kimsenin olmadığı yerler tercih etti. Bu sebeple fiyatlar arttı. Geçen sene 500 bin TL olan evler bu yıl 1 milyon TL oldu” diye konuştu.



