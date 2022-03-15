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    Gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açtı

    Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı, bugün başladı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 17:58
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    Gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açtı

    2 yıl aradan sonra bugün kapılarını açan MIPIM Fuarı, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi.

    Fuar, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin açılış konuşmasıyla başladı.

    MIPIM 2022 Fuarı'nın, bu yıl "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

    480 KONUŞMACI KATILACAK

    Öte yandan, alanında uzman 480 kişi konuşmacının da fuarda yerini alması bekleniyor.

    3 bin 800 firmanın stant kurduğu MIPIM bu yıl, 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcıyı ve 4 binden fazla üst düzey yöneticiyi buluşturuyor.

    Gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açtı #1

    FUARDA ELE ALINACAK KONULAR

    Fuardaki etkinlik ve panellerde;

    • Ofis,
    • Proptech,
    • Önce konut, sürdürülebilirlik ve ESG,
    • Vatandaşlar için şehirler,
    • Değer üreten varlıklar konularının önemi ve atılması gereken adımlar gibi konular ele alınıyor.

    İSTANBUL ÇADIRI KURULDU

    Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) önderliğinde fuarda İstanbul Çadırı kuruldu.

    Bu kapsamda fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Türk gayrimenkul sektörünün yeni projelerini ve gelişen şehirlerini tanıma imkanı buluyor.

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Emlak Konut, DAP Yapı, Galataport, Istanbul Finans Merkezi, Istanbul Havalimanı (IGA), Kalyon Grup, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Halk GYO, Servotel, Tahincioğlu, Tersane Istanbul, TUM ve YTÜ Yıldız Teknopark çadır içerisindeki yerlerini aldı.

    Gayrimenkul fuarı MIPIM kapılarını açtı #2


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