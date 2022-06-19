Gaziantep'e yapılan tesiste sona gelindi

Geylani Mahallesi'nde yapılan sosyal tesis, pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi’ne yapımı süren sosyal tesiste tesisi hızla yükseliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde yapımı süren dev sosyal tesiste sona yaklaşılıyor.

Yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda inşasi süren tesiste pazar yeri, ticari alanlar, spor salonları, millet kıraathanesi düğün salonu ve zabıta birimi olacak.

Pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılacak

Sosyal tesis ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisin pazar alanı ve gençlik merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Tahmazoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"10 bin 831 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılacak olan tesis; bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, kadın erkek spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak''

"Çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz"

Başkan Tahmazoğlu Geylani Mahallesi’ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz vatandaşımızın rahatlığı ve ihtiyaçlarının karşılanması. Geylani Mahallesi’ne pazar yeri ve gençlik merkezi olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tesisimizin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.