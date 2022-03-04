Gaziantep'te konut fiyatları zirvede

Döviz kurundaki artışla birlikte inşaat malzemelerinin maliyeti de yükselmeye başladı. Bu kapsamda bölgedeki konut fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Gaziantep'te artan konut fiyatları dar gelirli birçok aileyi etkiledi.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerini ertelemek zorunda kalırken, inşaat malzemelerinin maliyeti fiyat artışlarına neden olmaya devam ediyor.

Kent genelinde yeni bir bölge imara açılıp inşaatlar yükselirken, kentte konut fiyatlarının değişmemesi ve tam tersine fahiş oranda fiyatlarının artması dikkat çekiyor.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 100 ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıla göre konut fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığı kentte 300-350 bin TL seviyelerinde satılan 2+1 konut fiyatları, yaklaşık 700 bin, 350 bin TL’den başlayan 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL ve bir milyon arasında satılması bölge sakinleri tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

EN UCUZ KONUT FİYATI 650 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Nüfusunun büyük bir çoğunluğunun asgari ücretle çalıştığı kentte konut ve kiralık daire fiyatlarındaki artış halkı mağdur etmekle birlikte ev sahibi olmalarını da zorlaştırıyor. Asgari ücretle çalışanların ev sahibi olmalarının hayal olduğu kentte en ucuz konut fiyatı 650-700 bin TL’den başlıyor.

KİRA FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan kiralık ev fiyatlarının da arttığı kentte semte göre 2+1 evlerin kirası 2 bin, 3+1 evlerin de kira fiyatları 3 bin liradan başlıyor.