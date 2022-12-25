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    Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor

    Bölgede yapılan dönüşüm hamlesiyle birlikte konut sorunu çözüme kavuşuyor. 5 bin 375 bağımsız birimin üretiminin devam ettiği projede, ocak ayında bin 923 bağımsız birimin teslim edilecek.
    • 25.12.2022 - 18:06
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    Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor

    Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm illerde hız kesmeden devam ediyor.

    Kentsel dönüşüm projesiyle değişen ve gelişen bir diğer bölge de İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi oldu.

    Proje 4 mahalle 5 alt bölgede yapılıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje 4 mahalle ve 5 alt bölgede başlatıldı.

    5 bin 375 konut

    5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin üretimi devam ediyor.

    Şimdiye kadar bin 081 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi.

    Bin 923 konut teslim edilecek

    Öte yandan ocak ayı içerisinde 842 bağımsız birim olmak üzere toplamda bin 923 bağımsız birimin teslim edilecek.

    Bu kapsamda yarın saat 12.00’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Sezayi Köse, bölgede tamamlanan ve devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verecek.

    Gaziosmanpaşa da kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor #1


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