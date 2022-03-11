Geçmişten günümüze gömme dolap kullanımı

Gömme dolaplar, evde boş alanları değerlendirmek için ev sahipleri tarafından tercih edilmeye başladı.

Yeni yapılan binalarda dairelerin metrekareleri gittikçe küçülmeye başladı.

Bu durumun önüne geçmek isteyen ev sahipleri, çeşitli fikirlerle geniş bir görüntü yakalamaya çalışıyor.

Minimalist ve soft renklerin tercih edildiği eşyalarla birlikte alanda yer kaplamayan eşyalara da ilgi artıyor.

GÖMME DOLAPLARA İLGİ ARTTI

Eskiye dönüş konusu mobilya tasarımlarıyla birlikte temel eşya çözümleri kapsamında da oldukça dikkat çekiyor.

Daralan ev mimarileri, alanlarda büyük çözümler bulma zorunluluğu getirdi.

Yer kaplamadan eşyaların yerleştirildiği 'akıllı depolama' olarak da adlandırılan gömme dolaplara yeniden ilgi artmaya başladı.

YATAK ODAL ARI VE HOLLERDE TERCİH EDİLİYOR

Yeni yapılan binalarda gömme dolap ayrıntısı eski dönemlerde kalırken, şimdilerde mülk sahipleri dairelerinde yeni bir inşaat çalışması başlatarak gömme dolaplara yer açıyor.

Özellikle yatak odaları ve hollerde tercih edilen dolap modelleri birçok insanın kurtarıcısı olarak öne çıkıyor.