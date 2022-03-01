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    Gelir vergisi beyan dönemi başladı

    Türkiye'de milyonlarca ev sahibini ilgilendiren vergi ödemeleri 1-31 Mart tarihleri arasında ödenebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:22
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    Gelir vergisi beyan dönemi başladı

    Meskenini veya evini kiraya verenler, kazandıkları gelir karşısında ödemekle mükellef oldukları vergi beyannamelerini 31 Mart 2022 Perşembe gününe kadar  verebilecek.

    Ev sahipleri, birden fazla işverenden geliri olan, kar payı elde edenler beyanname verecek ve 5 yıldan önce evini, işyerini satıp kazanç elde eden 110 bin mükellef de kazancını beyan edecek.

    Öte yandan tahakkuk edecek verginin iki taksitte (birinci taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayı içinde) ödenmesi gerekiyor.

    GELİRE DAHİL OLAN KAZANÇ VE İRATLAR

    Gelire giren kazançlar şu şekilde:

    • Ticari kazançlar,
    • Zirai kazançlar,
    • Ücretler,
    • Serbest meslek kazançları,
    • Gayrimenkul sermaye iratları,
    • Menkul sermaye iratları,
    • Diğer kazanç ve iratlar.

    Gelir vergisi beyan dönemi başladı #1

    SMS GÖNDERİLECEK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl kira geliri elde eden 785 bin ev sahibine SMS göndererek 1 Mart’ta beyan döneminin başladığını anımsatacak.

    GELİRİ BEYAN ETMEYENLERE CEZA

    Kira geliri elde etmesine rağmen gelirini beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesiliyor.

    Kira bankadan ödenmediği takdirde ayrı ceza, beyanname verilmezse de ayrı ceza uygulanıyor. Bu ceza günümüz itibariyle kira bedelinin yüzde 5'i kadar  öngörülüyor.

    Gelir vergisi beyan dönemi başladı #2


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