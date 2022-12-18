Gümüşhane’de 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi kuraları çekildi

“İlk Evim, İlk İşyerim” projesi için kurallar çekilmeye devam ediliyor. Bugün de Gümüşhane’de yapılacak 5 ayrı projedeki 398 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Dar gelirli vatandaşların konut edinmesi için ortaya atılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinde Gümüşhane’de yapılacak 5 ayrı projedeki 398 konut için kuralar çekildi.

Gümüşhane il merkezinde 130, Kürtün ilçesinde 44, Köse ilçesinde 54, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde 88 ve Merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde 82 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projenin çekiliş töreninde il merkezi ve Köse ilçesindeki konutlara en fazla müracaatın gençler tarafından yapılması dikkat çekti.

5 bin 291 kişi başvurdu

Gümüşhane Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi için İlde sosyal konut için 5 bin 291 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Kura çekiminde başvuranlardan şehit ailesi, engelli, emekli, genç kategorilerinde olanlara projelerin tamamında kontenjan ayrıldı.





“Devletimiz 20 yılda ilimize 20 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Ülkemizde sosyal konut çalışmalarını zirveye taşıyacak, tarih yazacak 'İlk Evim, İlk İşyerim’ projesi kapsamında ülkemizin her yerinde yapılan konutlarla ilimizin değişik bölgelerinde 398 adet konutun kura çekim töreninde sizlerleyiz, hayırlı olsun. 20 yıllık süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her yerine olduğu gibi Gümüşhane’mize de olağanüstü yatırımlar, hizmetler yapıldı. Devletimiz 20 yılda ilimize 20 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım yaptı." dedi.

Kurada çıkanlar sevindi

İHA'nın haberine göre, burada ismi çıkan ve o anda salonda bulunan vatandaşlardan 55 yaşındaki Arife Çelik adını görünce gözyaşlarına boğuldu. Çelik, güzel haberi telefonla sevdiklerine bildirdi.