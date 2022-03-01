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    Günlük konutlar mercek altına alındı

    Son yıllarda kayıt dışı hususlarla gündeme gelen ve sayıları 10 binlerle ifade edilen gayrimenkul kiralama sektöründe başlayan kurumsallaşmanın vergi kaybını önlemesi bekleniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 19:31
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    Günlük konutlar mercek altına alındı

    Türkiye'de yerli ve yabancılara yönelik kayıt dışı hizmet veren günlük kiralık konutların sayısı ülke genelinde 10 binlerle ifade ediliyor.

    İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan birçok sitede Türkiye'den 57 bin ilan bulunuyor.

    Belirlenen oranın 3 bininin kurumsal ilana çıktığı belirlendi.

    RUHSATSIZ KONUTLAR MÜHÜRLENİYOR

    Evlere yönelik denetimler sıklaştırılmasıyla bu alanda ruhsatsız hizmet veren konutlar mühürleniyor ve hizmet sağlayıcılara idari para cezası kesiliyor.

    Hem vergi kaybı hem de asayiş açısından ciddi olumsuzluklara neden olan kısa-orta vadeli gayrimenkullerin kurumsallaşması durumunda önemli getiriler sağlaması bekleniyor.

    SIK KİRALANAN KONUT BÖLGELERİ MERCEK ALTINDA

    Öte yandan Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece-Halkalı, Bakırköy, Ataşehir ve Kadıköy gibi bölgelerde sıkça kiralanan kısa-orta vadeli konutlar yetkililer tarafından mercek altına alındı.

    Günlük konutlar mercek altına alındı #1


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