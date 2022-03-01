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Günlük konutlar mercek altına alındı
- AA & Ensonhaber
- 01.03.2022 - 19:31
Türkiye'de yerli ve yabancılara yönelik kayıt dışı hizmet veren günlük kiralık konutların sayısı ülke genelinde 10 binlerle ifade ediliyor.
İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan birçok sitede Türkiye'den 57 bin ilan bulunuyor.
Belirlenen oranın 3 bininin kurumsal ilana çıktığı belirlendi.
RUHSATSIZ KONUTLAR MÜHÜRLENİYOR
Evlere yönelik denetimler sıklaştırılmasıyla bu alanda ruhsatsız hizmet veren konutlar mühürleniyor ve hizmet sağlayıcılara idari para cezası kesiliyor.
Hem vergi kaybı hem de asayiş açısından ciddi olumsuzluklara neden olan kısa-orta vadeli gayrimenkullerin kurumsallaşması durumunda önemli getiriler sağlaması bekleniyor.
SIK KİRALANAN KONUT BÖLGELERİ MERCEK ALTINDA
Öte yandan Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece-Halkalı, Bakırköy, Ataşehir ve Kadıköy gibi bölgelerde sıkça kiralanan kısa-orta vadeli konutlar yetkililer tarafından mercek altına alındı.