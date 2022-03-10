Gurbetçilere yönelik yapılan konutların başvuru tarihi belli oldu

Gurbetçilere yönelik yapılan konutların başvuru tarihi belli oldu

TOKİ, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konut sahibi yapmaya hazırlanıyor. Başvurular 21 Mart tarihinde başlayacak.

Dar gelirli ailelere kolaylık sağlayarak depreme dayanıklı konutlarda ev sahibi olmaları için yardımcı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gurbetçiler için de yeni bir adım attı.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacağını duyuran TOKİ, başvuru tarihini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart’ta başvuruların başlayacağını açıkladı.

"BAŞVURULAR 21 MART-18 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"

Bulut, “Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.” dedi.

PROJEDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurt dışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurt dışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

KONUT FİYATLARI

2+1 konutlar ortalama 1 milyon 430 bin, yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 TL taksitle 120 aya varan vade seçeneği ile satılırken, 3+1 konutlar 1 milyon 680 bin, yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satışa çıkarılacak.

KURA ÇEKİLİŞİ 31 MAYIS'TA YAPILACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişi 31 Mayıs 2022’de yapılacak. Hak Sahibi Belirleme Kurası, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.