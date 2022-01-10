Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde yaklaşık 7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 954,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihalenin sonucunda piyasaya 6 milyar 954,1 milyon lira borçlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İLK İHALENİN BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 23,76 OLDU

İhalede basit faiz yüzde 23,86, bileşik faiz yüzde 23,76 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 244 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 772 milyon lira, net satış 1 milyar 420,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 424,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İKİNCİ İHALENİN BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 26,34 OLDU

İhalede basit faiz yüzde 24,8, bileşik faiz yüzde 26,34 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 368 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 222 milyon lira, net satış 1 milyar 34 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.