Hazine ve Maliye Bakanlığı artan konut fiyatlarını yakından takip edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı artan konut fiyatlarını yakından takip edecek

Haksız fiyatlarla mücadelede konuyu yakından takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Konutta 0,89 ve 0,99 kredi faizli destekleri içeren 3 yeni paketin açıklanmasının ardından, konut fiyatı artışa geçti.

Gayrimenkulde yaşanan aşırı artışların üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, alım satım bedeli ve kira gelirleri konusunda düğmeye bastı.

Satış ve kiralama işlemleri yakın takibe alındı

Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri de yakın takibe alındı.

Yükselen gayrimenkul fiyatları ve konut kiraları üzerine harekete geçen Bakanlık, vergiyi doğuran olay ve işlemlerin cari dönemde tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmaları destekleyecek bilgilere daha kolay ulaşmak üzere internet ilan sitelerine bilgi verme zorunluluğu getirecek.

Banka kredisiyle beyan kıyaslanacak

Söz konusu bilgi alımına yönelik Bakanlık tebliğ yayınlamaya hazırlanıyor.

Vergi Usul Kanunu'na göre, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Bakanlık veya vergi dairesince kendilerinden yazıyla istenilen bilgileri vermeleri gerekiyor.

İnternet ilanlarına ilişkin sitelerden detaylı bilgi alınacak

Yapılması planlanan düzenleme ile menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak.

Söz konusu bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenerek risk analizine tabi tutulacak ve gerekli işlemler yapılacak.

Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine bakılacak

Gayrimenkulün satışı sırasında beyan edilen değerlerin tapu harcı yönünden de incelenmesine başlanırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Söz konusu yıllara dair banka kredisi bilgilerinden hareketle yapılan analizler sonucunda, kredi kullanarak gayrimenkul alan ve kredi tutarı ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan mükellefler Bakanlıkça tespit edildi.

7 bin kişi izaha davet edilecek

Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satış işlemlerinde beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü.

Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi yapılacak ve ödenmeyen harçların tahsili yoluna gidilecek.