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- İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak
İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak
- 17.10.2022 - 12:55
- Güncelleme : 17.10.2022 - 13:18
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor.
Konut başvuruları 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular 10 Ekim tarihinde başladı.
1 milyon arsa için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı
Proje kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konut arsasına ilişkin paylaşımda bulundu.
"Binalar 5 katı geçmeyecek"
Bakan Murat Kurum paylaşımına, "Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." notunu ekledi.
Proje detayları
Arsa projesine ilişkin detaylara yer verilen paylaşımda şu bilgiler bulundu:
- 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak.
- Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek.
- Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.
- Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
- Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak.
- Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
- Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.