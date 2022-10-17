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    İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamındaki arsa altyapı çalışmalarının 2 yılda tamamlanacağını duyurdu.
    • 17.10.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 13:18
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    İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor.

    Konut başvuruları 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular 10 Ekim tarihinde başladı.

    1 milyon arsa için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

    Arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı

    Proje kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konut arsasına ilişkin paylaşımda bulundu.

    İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak #1

    "Binalar 5 katı geçmeyecek"

    Bakan Murat Kurum paylaşımına, "Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." notunu ekledi.

    İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak #2

    Proje detayları

    Arsa projesine ilişkin detaylara yer verilen paylaşımda şu bilgiler bulundu:

    • 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak.
    • Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek.
    • Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.
    • Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
    • Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak.
    • Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
    • Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

    İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak #3


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