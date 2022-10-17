İlk Evim Arsa tapuları aralık ayında verilmeye başlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, proje kapsamındaki arsa altyapı çalışmalarının 2 yılda tamamlanacağını duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ilgi görmeye devam ediyor.

Konut başvuruları 14 Eylül'de başlarken, projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular 10 Ekim tarihinde başladı.

1 milyon arsa için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı

Proje kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konut arsasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Binalar 5 katı geçmeyecek"

Bakan Murat Kurum paylaşımına, "Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." notunu ekledi.

Proje detayları

Arsa projesine ilişkin detaylara yer verilen paylaşımda şu bilgiler bulundu: