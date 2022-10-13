İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesine başvurular devam ediyor

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesine başvurular devam ediyor

Sosyal konut projesinin ikinci etabını oluşturan arsa ve iş yeri projesine başvurular 7 Kasım tarihine kadar sürecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi yoğun ilgi görüyor.

Proje kapsamındaki konutlara başvurular 14 Eylül’de başlarken projenin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular 10 Ekim'de başladı.

Son gün 7 Kasım

Duyulduğu günden beri yoğun ilgi gören ve dar gelirli vatandaşlara adeta nefes olan projeye başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından dün açıklanan verilere göre, dev konut projesinde arsaya başvuranların sayısı 67 bin, iş yerine başvuranların sayısı ise 20 bine ulaştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara yeni bir müjdeyi duyurarak arsa sayısının 1 milyona çıkartacaklarını belirtmişti.

Arsalar nasıl teslim edilecek

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış.

İmar planı yapılmış.

İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek.

Arsaya başvuru şartları

T.C. Vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı aranıyor.

Başvuru bedeli olarak 500 liranın Ziraat Banka Şubesine ödenmesi.

Başvuranların o ilde ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuranlardan 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

İş yeri başvuru şartları