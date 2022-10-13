'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesiyle ilgili yanlış bilinen 15 doğru

'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesiyle ilgili yanlış bilinen 15 doğru

Sosyal konut projesinin ikinci etabını oluşturan arsa ve iş yeri projesi kapsamında bilgi kirliliğini gidermek adına 15 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yayınlandı.

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak için hayata geçirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi ilgi görmeye devam ediyor.

Sosyal konut hamlesinin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için başvurular 10 Ekim'de başladı.

1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar sürecek.

Bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama

Duyurulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen projeyle ilgili, kafalarında soru işareti bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yer aldı.

'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesine dair 15 doğru, 15 yanlış...