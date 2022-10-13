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- 'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesiyle ilgili yanlış bilinen 15 doğru
'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesiyle ilgili yanlış bilinen 15 doğru
Sosyal konut projesinin ikinci etabını oluşturan arsa ve iş yeri projesi kapsamında bilgi kirliliğini gidermek adına 15 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yayınlandı.
- 13.10.2022 - 12:09
Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak için hayata geçirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi ilgi görmeye devam ediyor.
Sosyal konut hamlesinin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için başvurular 10 Ekim'de başladı.
1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar sürecek.
Bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama
Duyurulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen projeyle ilgili, kafalarında soru işareti bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapıldı.
Açıklamada, 15 soru hakkında dolaşan yanlış bilgilerin doğruları yer aldı.
'İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim' projesine dair 15 doğru, 15 yanlış...
- 1) Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz: YANLIŞ
- Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir: DOĞRU
- 2) Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak: YANLIŞ
- Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır: DOĞRU
- 3) Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak: YANLIŞ
- Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır: DOĞRU
- 4) Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor: YANLIŞ
- İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 TL’dir: DOĞRU
- 5) Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak: YANLIŞ
- Özel bir kontenjan ayrılmamıştır: DOĞRU
- 6) Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir: YANLIŞ
- Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır: DOĞRU
- 7) Evi olan arsaya başvurabilir: YANLIŞ
- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İş yeri olan kimseler arsaya başvurabilir: DOĞRU
- 8) Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz: YANLIŞ
- Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır: DOĞRU
- 9) Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir: YANLIŞ
- Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır: DOĞRU
- 10) 2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur: YANLIŞ
- İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin %10’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır: DOĞRU
- 11) Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak: YANLIŞ
- Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak: DOĞRU
- 12) Arsa almaya hak kazanan kişi arsayı hemen satabilir: YANLIŞ
- Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanacak ve altyapı işlemleri tamamlandığında ise inşaat süreleri başlayacaktır. Kanun gereği 1. yılda inşaata başlaması ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması ve borcun ödenmesi halinde ipotek ve şerh terkin edildikten sonra satışa engel bir durum kalmayacaktır: DOĞRU
- 13) İş yeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir: YANLIŞ
- İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir: DOĞRU
- 14) İlk iş yerim projesine herkes başvurabilir: YANLIŞ
- İlk iş yerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İş yeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır: DOĞRU
- 15) Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz: YANLIŞ
- Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan ak sahibi hikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve işyeri yada arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilir: DOĞRU