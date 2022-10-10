'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa başvuruları başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için bugün başlayan başvurular 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için devreye sokulan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi ilgi görmeye devam ediyor.

Duyurulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen proje, vatandaşlara adeta nefes oldu.

Sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun, 25 Ekim tarihinde 17 ilde temelinin atılacağı bilgisi aktarıldı.

Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek

Öte yandan sosyal konut hamlesinin ikinci etabını oluşturan arsa satışları için de başvurular bugün başladı.

Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Kabine Toplantısı'nın ardından ayrıntılar açıklanacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ayrıntılarının Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti.

Arsaya başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı aranıyor.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

Başvuru bedeli olarak 500 liranın Ziraat Banka Şubesine ödenmesi.

Başvuranların o ilde ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuranlardan 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

Arsalar nasıl teslim edilecek

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış.

İmar planı yapılmış.

İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek.

Arsa fiyatları

Arsalar şehirlerin ceperlerinde olacak ve taksitlere faiz alınmayacak.

Arsayı alana belirlenen şartlarda ev yapılabilecek ve gerekirse teknik destek de verilecek.

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1.604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade ile ödenecek.

Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek.

İstihdama katkı sağlayacak

Öte yandan TOKİ tarihinde bir ilk olan küçük ve orta ölçekli sanayicilere iş yeri sunma imkanı da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu.

Bu proje sayesinde vatandaşın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak.

Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak.

Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

İlk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri

Murat Kurum, tarafından ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yerine müracaatın başlayacağı belirtildi. Arsa satışında da rakam sonraki etaplarla 50 bine tamamlanacak.

İş yeri başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelere sahip olmak.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.

Başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

İş yeri ödeme planı

Yüzde 10 peşinat

2 bin 633 liradan başlayan taksit

120 ay vade

(6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.)