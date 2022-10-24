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    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası

    Sosyal konut projesine dair merak edilenleri açıklamak adına yola çıkan tanıtım tırı, ekim ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek gerekli bilgileri aktaracak.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:33
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    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası

    Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için devreye sokulan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi ilgi görmeye devam ediyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7,5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu projeyle ilgili müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    5 bin 615 konutun ilk temelleri yarın atılıyor

    Bakan Kurum, projedeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temellerinin yarın törenle atılacağını açıkladı.

    Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşecek olan törende, 17 ille canlı bağlantı kurularak konutların temeli atılacak.

    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası #1

    "Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz"

    Kurum açıklamasında, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün." ifadelerini kullandı.

    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası #2

    Tanıtım tırı yollara koyuldu

    Öte yandan projeyle ilgili merak edilenler için yeni bir hizmet daha başlatıldı.

    Projeyi yakından tanıtmak adına "İlk Evim İlk İş Tırı" yollara koyuldu.

    Tırı ziyaret eden vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buluyor.

    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası #3

    Ekim ayı rotası

    İşte tanıtım tırının 24 Ekim sonrası gezeceği şehirler:

    • 24 Ekim: Ankara, Kastamonu, Uşak, Kahramanmaraş
    • 25 Ekim: Ankara, Sinop, Manisa, Gaziantep
    • 26 Ekim: İstanbul, Samsun, İzmir, Gaziantep, Edirne
    • 27 Ekim: İstanbul, Samsun, İzmir, Edirne
    • 28 Ekim: İstanbul, Amasya, Aydın, Malatya, Kırklareli
    • 29 Ekim: İstanbul, Urfa
    • 30 Ekim: İstanbul, Tokat, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ
    • 31 Ekim: İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Tekirdağ

    İlk Evim İlk İş Yerim tanıtım tırının ekim ayı rotası #4


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