Sosyal konut projesine dair merak edilenleri açıklamak adına yola çıkan tanıtım tırı, 17 ilde vatandaşlarla bir araya gelerek gerekli bilgileri aktaracak. Tırın ilk durağı Başkent Ankara oldu.

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor.

Sosyal konut projesinin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular devam ederken, projeyle ilgili merak edilenler sosyal medya ve TOKİ bilgilendirme hattından yanıtlanıyor.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken yeni bir hizmet daha başlatıldı.

Tanıtırım tırı yollara koyuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca proje kapsamındaki tanıtım tırı yollara koyuldu.

Projeye dair merak edilenleri vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla harekete geçirilen tanıtım tırı, 17 ilin meydanlarını gezecek.

İlk durak Başkent oldu

Bu kapsamda tırın ilk durağı Başkent Ankara oldu.

Tanıtım tırı; Diyarbakır, Konya, Muğla, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Yozgat, Tunceli, Amasya, Bolu, Zonguldak, Afyon, Uşak, Kırşehir, Elazığ ve Manisa şehirlerinin meydanlarında vatandaşla buluşacak.

İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa tanıtım tırı 17 ili gezecek VİDEO



"Tanıtım tırı vatandaşın ayağına gidecek"

Böylece vatandaşlar, sosyal konut projesi ile ilgili tırda bulunan TOKİ uzmanlarıyla yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecek.

Bakanlık açıklamasında, başlatılan yeni hizmet hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Şimdi de ‘İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa’ tanıtım tırı vatandaşın ayağına gidecek. 17 ilin meydanlarında TOKİ uzmanları doğrudan vatandaşları projeye ilişkin bilgilendirecek.” ifadeleri kullanıldı.

7,5 milyon başvuru yapıldı

Öte yandan açıklamada 500 bin sosyal konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 7,5 milyonluk rekor başvuru yapıldığı belirtildi.

Tanıtırım tırı sayesinde, özel VR teknolojisi ile daha önce yapılmış TOKİ projelerindeki örnek dairelerin 360 derece deneyimleyebileceği ve tır ekranlarından yayınlanan soru ve cevap videoları sayesinde vatandaşlara en doğru bilgiler aktarılacak.

"900 milyarlık dev yatırım"

Yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan projenin, çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı, 2 trilyon liradan fazla olmak üzere ekonomik hareketliliğe yol açacağı ve en az 200 bin yeni istihdam sağlayacağı kaydedildi.

Proje kapsamında yapılacak olan sosyal konutlar ve güvenli iş yerlerinin, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

"Tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacak"

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Dinçer, Ankara’da tanıtım tırıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projemizin tüm detayları Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje kapsamında merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacaktır. Ayrıca daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz VR gözlük sayesinde vatandaşlarımıza gezdirilecek, burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Rekor başvuru sayısıyla idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tanıtım tırımıza kendilerini davet ediyoruz.”