Sosyal konut projesinde 3'üncü etap kuraları başladı

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde üçüncü etap kura çekimi heyecanı bugün başladı. 7 ildeki 13 bin 807 konutun hak sahibi, noter huzurunda belirlenecek.

13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinde kura dönemi başladı.

İlk olarak 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da yapılan kura çekim töreninde ilk etapta 12 ilde 21 bin 893 hak sahibi belirlendi.

Toplam 50 bin 302 kişi belirlendi

Ardından 17 Kasım'da kura çekiminin ikinci etabı başladı.

Birinci ve ikinci kura çekiminde toplam 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

3'üncü etap kura heyecanı başladı

3'üncü etap için de beklenen haber gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kura çekiminin 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde başlayacağını açıklamıştı.

Bugün başlayan kura çekiminde 7 ilde 13 bin 807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.

Bolu ve Karaman

İlk olarak Bolu'da 902 konut ve Karaman'daki 751 konutun kura çekimi yapılacak.

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.