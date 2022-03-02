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    İmar kirliliğine neden olanlara ceza

    İmar kirliliğine neden olma suçu olarak nitelendirilen suçların işlenmesi durumunda 5 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 18:04
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    İmar kirliliğine neden olanlara ceza

    Türkiye genelinde birçok bölgede çarpık kentleşmeyle birlikte kaçak yapılarda artış gözlemleniyor.

    Bu yapıların azaltılması ve önüne geçilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda   'İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu' iyer almaktadır.

    TÜRK CEZA KANUNU'NDA YER ALAN MADDELER

    İmar kirliliğine neden olan suçlar Türk Ceza Kanunu'nda şu maddeler ile belirtililiyor:

    • İnşaat ruhsatı olmadan ya da ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma,
    • Ruhsatı olmada başlatılan inşaatlar nedeniyle kurulan şantiyelere elektrik, su ve telefon hattı bağlanmasına müsaade etme,
    • Kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyette bulunmaya müsaade etme olarak sıralanmaktadır.

    İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLANLARA 5  YIL CEZA

    İmar kirliliği suçunun savcılığa bildirilmesiyle birlikte savcılık direkt olarak harekete geçer.

    Yapı ruhsatı alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak bina yapmak, ruhsatı olmadan inşaata kurulan şantiyelere elektrik, su ve telefon bağlantısına izin verme durumlarında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

    İmar kirliliğine neden olanlara ceza #1


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