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    İngiltere'de ekim ayında konut fiyatları yüzde 0,9 arttı

    Ülkede konut fiyatlarında artış yaşanırken ilk defa konut sahibi olanların ekim ayının ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldığı belirlendi.
    • 19.10.2022 - 16:04
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    İngiltere'de ekim ayında konut fiyatları yüzde 0,9 arttı

    İngiltere'de konut fiyatlarının ekim ayına ilişkin raporu yayımlandı.

    Rapora göre, ülkede konut fiyatları, yaşanan ekonomik belirsizlikler ve piyasa gerilimlerine rağmen yükseldiği belirtildi.

    Yüzde 0,9 artış

    Bu kapsamda ekim ayında yüzde 0,9 artan konut fiyatlarının ortalama 371 bin 158 sterline yükseldiği kaydedildi.

    Kentteki emlak sektörü tarafından yapılan açıklamada, konut kredi faizlerinin arttığı aktarılırken, ev sahibi olmak isteyenlerin de satış anlaşmalarını bir an önce tamamlamak istediği öne sürüldü.

    İlk defa konut sahibi olanların sayısı azaldı

    AA'nın aktarımına göre; öte yandan ülkede ilk defa konut sahibi olanların bu ayın ilk iki haftasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azaldığı aktarıldı.

    İngiltere de ekim ayında konut fiyatları yüzde 0,9 arttı #1


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