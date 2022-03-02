İngiltere'de konut fiyatları yükselişe geçti

Ülke genelinde konut fiyatları şubat ayında, ocak ayına oranla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'ye ait bir inşaat firmasının derlediği rapora göre konut fiyatlarında artış yaşandı.

Şubat ayında son 6 ayın en büyük artışını gösteren konut fiyatlarının, bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldiği belirtildi.

YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Bölgede beklentiler konut fiyatlarının şubatta yüzde 0,6 artması yönündeydi. Ocak ayında ise fiyatlar yüzde 0,8 yükseldi.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 12,6'YA YÜKSELDİ

Yıllık bazda yapılan değerlendirmelere göre şubat ayında satışa çıkan konutlar, ocak ayındaki yüzde 11,2'den yüzde 12,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentisi ise fiyatların yüzde 10,7'ye gerileyeceği yönündeydi.