Euro
15.63
0.78%
Dolar
14.07
1.22%
Altın
874.78
0.67%
Borsa
1984
0.74%
Bitcoin
618.065
3.20%
BTXN Coin
36.70
-2.39%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İngiltere'de konut fiyatları yükselişe geçti

    Ülke genelinde konut fiyatları şubat ayında, ocak ayına oranla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de konut fiyatları yükselişe geçti

    İngiltere'ye ait bir inşaat firmasının derlediği rapora göre konut fiyatlarında artış yaşandı.

    Şubat ayında son 6 ayın en büyük artışını gösteren konut fiyatlarının, bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldiği belirtildi.

    YÜKSELİŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

    Bölgede beklentiler konut fiyatlarının şubatta yüzde 0,6 artması yönündeydi. Ocak ayında ise fiyatlar yüzde 0,8 yükseldi.

    İngiltere de konut fiyatları yükselişe geçti #1

    KONUT FİYATLARI YÜZDE 12,6'YA YÜKSELDİ

    Yıllık bazda yapılan değerlendirmelere göre şubat ayında satışa çıkan konutlar, ocak ayındaki yüzde 11,2'den yüzde 12,6'ya yükseldi.

    Piyasa beklentisi ise fiyatların yüzde 10,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

    İngiltere de konut fiyatları yükselişe geçti #2


    İlginizi Çekebilir

    Ukraynalı Svitolina, Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi
    Tenis

    Ukraynalı Svitolina, Rus rakiple eşleşince turnuvadan çekildi

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi
    Teknoloji

    Samsung Galaxy Note serisi yolun sonuna geldi

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir