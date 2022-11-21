İngiltere'de konut fiyatlarında düşüş beklentisi

Ülkede konut fiyatlarının gelecek 2 yıl içerisinde ortalama yüzde 9 düşmesi öngörülüyor.

İngiltere'de konut fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Resmi ekonomik tahminlerini yayınlayan Bütçe Sorumluluk Kurumu'ndan (OBR), ülkenin gelecek 2 yıldaki durumunu ele aldı.

Hazırlanan raporda, konut fiyatlarının 2 yıl boyunca düşüş göstermesi daha sonra tekrar artışa geçmesinin beklendiği belirtildi.

Konut fiyatlarının bu yıl yüzde 10,7 artışla kapatması öngörülüyor

Ortalama yüzde 9 düşüşün ülkedeki hayat pahalılığı, ekonomide artan yavaşlama ve buna bağlı olarak işsizliğin artmasına bağlı kılındı.

Ayrıca İngiltere'de konut fiyatlarının 2022'yi yıllık bazda yüzde 10,7 artış ile kapatmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ekonominin 2025'te yeniden canlanması bekleniyor

Öte yandan İngiliz ekonomisinin 2025 yılında yeniden canlanmasının beklendiği açıklanırken, ülkede konut fiyatlarının 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2, 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,5 artmasının beklendiği kaydedildi.

Yüzde 3,8 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede konut kiraları, Eylül 2022 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti.

Öte yandan, online emlak kiralama ve satış platformu Rightmove de ülkede kiraların geçen yılın bu dönemine göre yüzde 16,1 artış gösterdiğini belirtti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık bazda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.