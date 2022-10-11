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    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 116 arttı

    TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 116,98, aylık yüzde 1,98 arttı.
    • 11.10.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:28
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    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 116 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Ağustos dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı.

    Bu kapsamda; 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,98 artış gösterdi.

    Malzeme endeksi aylık yüzde 2,23 arttı

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 1,16 arttı.

    Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,61, işçilik endeksinde yüzde 83,84 artış yaşandı.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 116 arttı #1

    Bina inşaatında yıllık 113,05 artış yaşandı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 yükseldi.

    Malzeme endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,61, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 124,38, işçilik endeksinde ise yüzde 83,97 artış yaşandı.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 116 arttı #2

    Bina dış yapılarda aylık yüzde 1,10 artış

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,51 arttı.

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 artarken, işçilik endeksi ise yüzde 1,13 arttı.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 147,20, işçilik endeksi de yüzde 83,36 yükseldi.

    İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık yüzde 116 arttı #3


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